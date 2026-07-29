Gonnoscodina, sabato 1 agosto lo spettacolo teatrale "L'isola del tempo"La regia è affidata a Virginia Garau, l'ingresso è gratuito
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Appuntamento teatrale, sabato 1 agosto a Gonnoscodina.
A partire dalle 21.30, infatti, nel parco di San Daniele, organizzata dal Comune, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’isola del tempo”, di Fausto Orrù. A proporla sarà il teatro “Tragodia” di Mogoro. In scena andranno Gino Betteghella, Marta Ibba, Daniela Melis, Carmen Porcu e Ulisse Sebis; l’adattamento del testo è di Maria Cristina Ariu, Virginia Garau e Daniela Melis. Infine, le coreografie sono di Silvia Scintu, i costumi di Alessio Saias, il fonico Federico Floris, il disegno luci di Giuseppe Onnis e la voce narrante di Caterina Peddis.
La regia, invece, è affidata a Virginia Garau. L'ingresso è gratuito.