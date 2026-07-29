Un aiuto economico per gli inquilini delle case popolari gestite da Area. È stato pubblicato il bando del Fondo sociale 2026, destinato agli assegnatari che si trovano in condizioni di difficoltà e faticano a sostenere il pagamento del canone, delle spese condominiali o di eventuali debiti maturati. Le richieste dovranno essere inviate entro il 22 settembre.

Possono accedere alla misura gli assegnatari con un reddito di riferimento non superiore a 17.131 euro, calcolato sui redditi del 2024. Tra i requisiti figurano la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o affette da gravi malattie, oppure un’incidenza particolarmente elevata delle spese per l’alloggio rispetto al reddito. Possono fare domanda anche gli inquilini che hanno sottoscritto un piano di rientro per sanare pregresse morosità.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo, allegare un documento d’identità e la documentazione che attesta il possesso dei requisiti, come certificazioni di invalidità, attestazioni delle spese condominiali e, nei casi previsti, il piano di rateizzazione del debito.

La domanda potrà essere trasmessa via e-mail, tramite Pec oppure con raccomandata ad Area. Le richieste saranno esaminate per formare una graduatoria basata sulla situazione economica e familiare dei richiedenti. I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

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