Tutto pronto a Fordongianus per "Musica dalle terme". Dopo il successo dello scorso anno, il 30 e il 31 luglio si rinnova infatti l’appuntamento con il concorso canoro voluto dalla Pro loco che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune.

La passata edizione, la prima in assoluto, ha richiamato un pubblico numeroso da tutta l’Isola e quest’anno associazione turistica e Comune sono pronti a fare il bis. Ben 18 i cantanti emergenti che si esibiranno al festival nello splendido scenario delle antiche terme romane.

«Riprendiamo il concorso proposto lo scorso anno e poi valutiamo se si tratta di un festival che può avere quindi un futuro. Anche per quest’edizione abbiamo ricevuto tante iscrizioni. Purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta, si esibiranno in 18», spiega il presidente della Pro loco Giannetto Oppo.

A presentare il festival nelle due serate sarà Giuliano Marongiu. Diversi gli ospiti anche di livello nazionale che interverranno nel corso della kermesse. Sul palco saliranno Ivan Cattaneo, Viola Valentino e Alberto Camerini. Partecipano inoltre Cecilia Concas, Gianbattista Longu, Sara Oppo, Fabrizio Sanna e Laura Santucciu, Andrea Zara, Carlo Crisponi e Peppino Bande, Carmen Corona e Sara Pireddu, Francesca Lai e Davide Guiso, More Than Duo. Spazio quindi alla musica.

© Riproduzione riservata