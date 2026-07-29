Dimissioni da record ad Ula Tirso. Ad un mese e mezzo dall’insediamento, si sono registrate le dimissioni del consigliere Alberto Pala. Era stato incaricato dal sindaco Antonello Piras di seguire Comunicazione e Arredo urbano, ma Pala ha scelto di rimettere il mandato. Troppo diverse le idee rispetto al gruppo con cui è stato eletto.

Lo ha scritto su Facebook in un post in cui dopo aver ringraziato gli ulesi la fiducia accordatagli, ha chiarito: «Purtroppo c’è un’incompatibilità di vedute e valori con il gruppo di Giunta che mi hanno portato a pochi giorni dall’insediamento a rinunciare a questa carica». Pala conferma: «Ci sono stati diversi scontri in particolare sulle metodologie con cui si stanno affrontando i problemi, ho visto poca trasparenza. Ero stato delegato alla comunicazione, ma sapevo le cose solo successivamente, non c’era collante tra la Giunta e il gruppo. Durante le discussioni qualcuno è sceso sul personale, a quel punto ho preferito dimettermi. Ma sono pronto a dare una mano per il paese ad esempio a seguire i giovani che stanno mettendo in piedi la consulta. Mi è anche dispiaciuto che non si sia fatto sentire nessuno, compreso il sindaco».

Così la replica del primo cittadino: «Siamo molto dispiaciuti, ma le sue idee non coincidevano con quelle del gruppo. In ogni caso non è vero che non era informato, aveva addirittura un ufficio in Comune dove veniva tutti i giorni. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Avrebbe dovuto informarmi prima e invece ci siamo trovati le dimissioni, A quel punto non ero io che dovevo farmi sentire. Lo ringrazio per il lavoro che ha svolto e gli auguro una carriera politica luminosa».

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