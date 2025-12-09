Un’attesa estenuante al pronto soccorso conclusa in maniera tragica: Peppina Pinna, 83 anni di San Vero Milis, è deceduta dopo ben sei ore e mezza di attesa al San Martino di Oristano.

I familiari hanno presentato un esposto in Procura per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso finora l’anziana, che già soffriva per una disfunzione cardiaca, giovedì 4 dicembre avrebbe accusato un malore. Sarebbe arrivata intorno alle 14 al Pronto soccorso con la prescrizione per una visita urgente ma è rimasta in sala d’attesa per diverse ore fino a quando intorno alle 20.30 le condizioni si sono aggravate e a quel punto l’intervento dei medici non è bastato.

Già la direzione sanitaria dell’ospedale aveva disposto una perizia medico-legale per chiarire le cause della morte, poi sono stati i familiari della 83enne, assistiti dall’avvocato Paolo Todde, a presentare un esposto in Procura per capire se la lunga attesa possa aver inciso sul peggioramento delle condizioni della donna oppure se la morte sia da attribuire ad altre cause.

© Riproduzione riservata