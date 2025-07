Entrano nel vivo, a Masullas, le iniziative estive organizzate dalla Biblioteca comunale “Predi Antiogu”. Attività che andranno avanti fino al 5 agosto, tutti i martedì e i giovedì, dalle 10 alle 12, negli spazi della biblioteca. Dopo quanto previsto in occasione della festa patronale di Sa Gloriosa del 2 luglio scorso, ora l’attenzione è rivolta al progetto “C.A.S.A. – Comunità Attive per la Sostenibilità Ambientale, in cui attualmente è impegnato il CEAS Masullas Parte Montis. Un progetto che parla dell'adattamento al cambiamento climatico e di educazione alla cittadinanza globale. “In particolare – fanno sapere dalla Biblioteca - gli appuntamenti di luglio sono dedicati alla creazione di un fumetto, grazie alla collaborazione con l'illustratrice Sara Dal Cortivo, in cui la figura de “Sa Spiritada de Masuddas” si unisce alla lotta al cambiamento climatico. Si tratta di una storia in cui la protagonista è un eroina non tradizionale, creata passo per passo dai bambini partecipanti guidati da Sara”.

