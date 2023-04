Una messa per chiedere la pace in Ucraina martoriata dalla guerra da troopo tempo. A distanza di cinque anni ritorna a San Vero Milis l’arcivescovo di Leopoli monsignor Mieczysław Mietek, già segretario personale di papa Giovanni Paolo II e di papa Benedetto XVI.

Sabato 22 aprile sarà accolto da tutta la comunità alle 18, quando celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia. A fare gli onori di casa ci sarà il parroco di San Vero Milis don Ignazio Serra, amico di vecchia data di monsignor Mieczysław Mietek.

Un evento che ormai da giorni stanno preparando le varie associazioni del paese e i parrocchiani. Le catechiste sono invece al lavoro per realizzare tante piccole bandiere, una per ogni bambino, che riportano la parola pace in ucraino e in russo.

Ci saranno poi i confratelli, tanti volontari e le istituzioni locali. «Tutta la comunità sanverese e non solo è invitata a partecipare in chiesa per la pace in Ucraina e nel mondo», commenta don Ignazio Serra. Al termine della messa che sarà animata dal coro parrocchiale ci sarà un rinfresco con i dolci sardi. Sarà un modo per manifestare tutta la vicinanza della comunità sanverese.

© Riproduzione riservata