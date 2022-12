Anche il consiglio comunale di San Vero Milis, come tanti altri, esprimerà solidarietà e vicinanza alle donne iraniane private dei propri diritti civili.

Si parlerà di questo durante la prossima assemblea pubblica in programma giovedì 29 dicembre, alle 19.30, come sempre in via San Michele. Si tratta del quarto punto all’ordine del giorno. Sarà possibile seguire il Consiglio sia in presenza ma anche tramite la pagina Facebook del Comune.

Gli amministratori comunali ricorderanno quindi i gravissimi episodi avvenuti in Iran, dove sono state uccise due donne: Mahsa Amini, 22 anni, per aver indossato un velo male e Hadith Najafi, 20 anni, raggiunta da sei colpi di proiettile.

Il Consiglio comunale esprimerà solidarietà, vicinanza a tutta la popolazione, con riferimento alle donne dell'Iran, sostenendo la loro lotta in favore della libertà. Tra i punti all’ordine del giorno c’è anche il rinnovo della concessione del maneggio comunale “Horse Country”, la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e il rinnovo dell’affidamento, al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate) delle attività di riscossione spontanea.

