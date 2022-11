Era intrappolata in un groviglio di reti e plastica.

Fortunatamente però qualcuno se n’è accorto ed è riuscito a liberarla. È sana e salva la tartaruga Caretta caretta che stamattina è stata recuperata a Sa Rocca Tunda da una coppia originaria di Baratili San Pietro ma residente nella borgata marina, territorio di San Vero Milis.

«Ho sentito un amico che gridava - racconta Agnese Floris - a quel punto assieme a mio marito, in pigiama, siamo usciti subito fuori per capire cosa stesse accadendo. Una volta arrivati in spiaggia abbiamo visto la tartaruga avvolta da tanta plastica. Era viva ma non riusciva più a muoversi. Era sofferente. Chissà da quando si trovava lungo il litorale in quelle condizioni. A quel punto abbiamo preso delle forbici e abbiamo tagliato le reti e liberato immediatamente l’esemplare. Poi abbiamo chiamato la Forestale».

Ma non è tutto.

Agnese Floris è dovuta entrare in acqua nonostante il maltempo: «Quando ormai la tartaruga era libera improvvisamente è stata travolta da un’onda. A quel punto, visto che l’esemplare aveva la pinna posteriore malandata, sono entrata in acqua per salvarla nuovamente. Una volta recuperata è stata messa all’interno di una bacinella con acqua salata, fino all’arrivo dei soccorsi. È stato emozionante - racconta ancora la donna - Ora siamo in attesa di conoscere le condizioni della tartaruga. Questo dimostra quanto è dannosa la tanta plastica presente in mare».

© Riproduzione riservata