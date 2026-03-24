Non solo ritrovamenti archeologici e storia del territorio. Al Museo Santeru di San Vero Milis arriva “Il Soffio di Prometeo: racconti di fuoco e di luce”, un evento al di fuori dell’offerta museale classica, una serata con spettacolo di danza, luci, fuoco, led, ologrammi e racconti di storie interamente dedicata all’elemento primordiale del fuoco.

L’evento nasce dall’unione dell’arte di Gionata Feuer e Fabio Fre Phoenix con le attività del Santeru. Un mix di danze, musiche, racconti e atmosfere magiche adatte ad un pubblico di ogni età. «Celebrare l’importanza, il fascino e il potere del fuoco è un’idea che ci ha subito accomunati con questi artisti straordinari - commenta Barbara Panico, direttrice del museo - La loro arte ci permetterà di ricreare un’atmosfera unica all’interno del nostro giardino, mentre nella sala espositiva, quasi tutti i reperti esposti ci ricordano che solo grazie al dominio del fuoco essi hanno assunto l’aspetto che noi oggi possiamo osservare».

L'appuntamento è per sabato 28 marzo dalle 18:30. «Vogliamo restituire a tutti lo stupore di quando eravamo bambini davanti alle fiamme - va avanti Panico - Il fuoco al Santeru non sarà solo luce, ma calore che scioglie la distanza tra il passato e il presente. Non voglio svelare molto di ciò che accadrà, ma siamo entusiasti e non vediamo l’ora di vivere l’esperienza insieme».

Per informazioni è possibile scrivere un mail a museosanteru@comune.sanveromilis.or.it, oppure, scrivere un sms via WhatsApp al 3476529537.

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