Sulla strada “Ex Nato”, tra San Nicolò d'Arcidano e Guspini, impraticabile e pericolosa, tant’è che pochi giorni fa un gruppo di cittadini ha inviato al prefetto di Oristano una petizione, ora interviene il consigliere regionale ed esponente del centrosinistra per Orizzonte Comune, Salvatore Cau.

“Non siamo di fronte a un semplice disagio, ma a una questione di incolumità pubblica e di funzionalità di un collegamento essenziale per residenti, attività economiche e flussi turistici - dice Cau - Per questo stiamo lavorando ad una mozione urgente, firmata da tutti i consiglieri di Orizzonte Comune, che verrà presentata nei prossimi giorni".

La mozione chiederà interventi immediati per la messa in sicurezza del tracciato, il ripristino del manto stradale, l'installazione della segnaletica e la realizzazione o il ripristino di banchine laterali e opere di protezione nei tratti più critici. L'obiettivo è evitare che, con l'aumento dei flussi previsto nelle prossime settimane e con l'avvicinarsi della stagione estiva, una strada strategica si trasformi in un fattore di rischio e in un freno alla mobilità e allo sviluppo del territorio. Cau ricorda poi che "il tratto è caratterizzato da innumerevoli buche, assenza totale di segnaletica e mancanza di banchine laterali, elementi che rendono la percorrenza difficoltosa e potenzialmente pericolosa, soprattutto nelle ore serali e in caso di pioggia". Ma anche che la "strada è percorsa quotidianamente da imprenditori, lavoratori e famiglie negli spostamenti verso i comuni di San Nicolò d'Arcidano, Uras, Terralba, Mogoro e che riveste inoltre un'importanza strategica nel collegare la Costa Verde e le coste dell'Arburese, soprattutto nel periodo estivo". Ma non solo. Si prevede nei prossimi mesi un notevole aumento del traffico veicolare a seguito della chiusura a tempo indeterminato legata ai programmati lavori di manutenzione straordinaria del ponte nella borgata di Marceddì. "In questo scenario, l'Ex strada Nato - conclude - rischia di diventare la direttrice più utilizzata per chi proviene dal centro-nord dell'isola verso la Costa Verde e le coste dell'Arburese. Inoltre oltre ad essere la strada più funzionale dalla strada statale 131 verso la Costa Verde, è fondamentale per i tanti residenti di Torre dei Corsari che quotidianamente la percorrono per andare a scuola a Terralba e a San Nicolò d’Arcidano, oltre che verso Oristano".

