Notti più comode all’ospedale San Martino di Oristano. Al reparto di pediatria da pochi giorni c’è una seconda poltrona per far riposare i genitori dei piccoli pazienti.

Un altro dono consegnato all’Unità Operativa diretta dalla dottoressa Enrica Paderi dal gruppo “Supereroiacrobatici” e dell’associazione “Donatori nati Polizia di Stato” grazie ai fondi raccolti nell’agosto dello scorso anno, quando gli stessi Supereroi si erano calati dalla torre di piazza Roma ad Oristano.

Si tratta di una poltrona blu in ecopelle, ignifuga, con un letto all’interno e ruote, che consentono di spostarla agevolmente. «Ringraziamo per questo nuovo dono - ha detto la dottoressa Paderi - le due associazioni che rappresentano per noi un aiuto e un sostegno davvero importanti».

