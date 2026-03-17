Una passeggiata da Santa Giusta fino alla statua della Regina di Monte Arci per sensibilizzare sulla salute mentale. Il luogo non è stato scelto a caso: era caro a Mariliana Piras, per tutti Mary, scomparsa a luglio del 2019 a Santa Giusta, dove abitava.

La famiglia della donna, per il quarto anno, organizza l'evento in sua memoria, ma soprattutto per sensibilizzare sull'importanza dei problemi mentali.

L'appuntamento con l'iniziativa "In cammino con Mary (Mariliana)" è per sabato 28 marzo. Chi vorrà partecipare alla camminata potrà ritrovarsi alle 8:30 presso i giardini della Basilica di Santa Giusta, punto di partenza dell'evento. Non sarà una semplice passeggiata: durante il tragitto, sarà possibile condividere riflessioni e pensieri sul tema della salute mentale. Come sempre, ci sarà anche una valenza benefica.

Tutti i partecipanti indosseranno una maglietta solidale e il ricavato sarà devoluto a due strutture della provincia che si occupano di malattie mentali.

«L'obiettivo è aiutare chi ha bisogno - spiega Giusy Piras, sorella di Mariliana - più persone ci saranno, meglio è. Ci piacerebbe che questo evento diventasse sempre più importante e partecipato».

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