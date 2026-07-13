Tanca Regia incorona Piero Pala, Gabriele Visca e Andrea Guspini: il primo si aggiudica il Gran Premio, mentre Visca e Guspini strappano il pass per la finale del 10° Trofeo Asvi.

Il salto ostacoli in notturna del fine settimana si è chiuso con questi e altri risultati. Intanto, la rimodulazione dell’orario e l’utilizzo del campo “Fox Trott” con i riflettori per sfruttare le ore serali e notturne, ed evitare le temperature più alte del periodo, con grande beneficio di cavalli e atleti, ha consentito di chiudere con soddisfazione la semifinale del Trofeo Asvi, concorso A2* riservato ai cavalli nati e allevati nati e allevati in Sardegna. Un test impegnativo per l’impianto di Abbasanta, con oltre 120 binomi al via per le categorie 4, 5, 6 e 7 anni e oltre, più i partecipanti alla 4ª tappa del Trofeo Brevetti e ai percorsi addestrativi.

A vincere la gara clou, il Gran Premio C140 a due manche, è stato Piero Pala del Circolo Gli Olivastri in sella al veterano Zweitschrift, che ha chiuso senza penalità; alle sue spalle Gabriele Visca (La Fungaia Equestrian) su Biricchino, che ha poi vinto la classifica dei 7 anni e oltre. Il trofeo dell’Agenzia regionale di sviluppo e valorizzazione ippica premia, infatti, solo i cavalli nati e allevati nell’Isola: a scalare, quindi, Giovanni Carboni su Darezzo è arrivato terzo nel Gran Premio, ma secondo nella classifica Asvi.

Stesso discorso nella classifica Asvi di 6 anni, vinta da Andrea Guspini (Asd Moretti III) su Elsa, che però nella C130 mista è arrivato solo terzo nella gara vinta da Nicolò Amodeo su Ajafar dell’A, cavallo di 11 anni, e quindi non in graduatoria. Nei 5 anni si registrano nove ex aequo, e nella classifica per i cavalli di 4 anni (con 58 partenti) un primo posto per diciannove binomi.

La semifinale andata in scena a Tanca Regia ha decretato i binomi che parteciperanno alla finale del 10° Trofeo Asvi, in programma dal 16 al 20 settembre all’interno del Sardegna Jumping Tour, concorso internazionale CSI 3*.

Infine, nel Trofeo Brevetti si registra il primo posto del pozzomaggiorese Andrea Sotgiu su Neugshwents Caballero.

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