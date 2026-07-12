Città dell’Olio, Valentina De Seneen rappresenterà la Sardegna nel Consiglio nazionalePer Oristano si tratta di un riconoscimento che rafforza la presenza della città all’interno della rete nazionale
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Oristano conquista un posto nel Consiglio nazionale di Città dell’Olio.
A rappresentare la Sardegna sarà l’assessora comunale alle Attività produttive Valentina De Seneen, eletta consigliera nazionale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio durante l’assemblea ordinaria dei soci, svoltasi ieri a Rossano, in provincia di Cosenza. Nel corso dei lavori è stato rinnovato il Consiglio nazionale e, per l’isola, la scelta è ricaduta proprio sull’esponente della Giunta oristanese.
Per Oristano si tratta di un riconoscimento che rafforza la presenza della città all’interno della rete nazionale che riunisce i Comuni impegnati nella valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio extravergine di oliva, oltre che nella tutela del paesaggio e delle tradizioni legate a una delle produzioni simbolo del territorio.
Grazie al nuovo incarico, Valentina De Seneen contribuirà alla definizione delle attività e dei progetti dell’associazione, impegnata nella promozione della qualità delle produzioni, della sostenibilità, del turismo dell’olio e dello sviluppo delle comunità olivicole.
L’Associazione nazionale Città dell’Olio riunisce centinaia di enti locali italiani e opera per promuovere la cultura dell’olio extravergine, sostenere i territori olivicoli e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico ed economico legato a una delle eccellenze dell’agroalimentare nazionale.