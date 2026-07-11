Vigili di nuovo in giro per il paese. È questo uno degli obiettivi a breve termine della nuova amministrazione comunale a Ghilarza. Tra le variazioni al bilancio portate in aula compaiono anche i fondi (17 mila euro) destinati all’assunzione di due vigili part-time per sei mesi. Tra le novità anche la decisione di affidare ad un’unica ditta la tumulazione e la pulizia del cimitero. Per far fronte al servizio sono stati destinati 13.739 euro. Complessivamente la variazione ammonta a un milione e 357 mila euro.

Tra le voci più significative i fondi per il cantiere con Lavoras per 137.421 euro, 52 mila euro trasferiti per il contrasto allo spopolamento dalla Regione ora che la misura è stata estesa ai Comuni sino a 5 mila abitanti, 15 mila euro per la sistemazione di strade comunali. E poi ci sono i finanziamenti ottenuti dalla precedente Amministrazione: poco meno di 500 mila euro per l’efficientamento dell’impianto di illuminazione, 300 mila euro per la sistemazione di via Monsignor Zucca. Quindi l’applicazione dell’avanzo vincolato per un milione e 155 mila euro con i due vecchi finanziamenti (di 291 mila e 217 mila euro )per l’anfiteatro di Su Cantaru, 70 mila per il bocciodromo, 80 mila per l’ampliamento del cimitero di Zuri. “Si tratta di finanziamenti già esistenti, adesso si cercherà di partire con queste opere”, ha detto la sindaca Eugenia Usai.

Riconosciuto un debito fuori bilancio per circa 16 mila euro per una cooperativa (che non aveva la contribuzione in regola) per l’accoglienza di un minore. Eletti inoltre i componenti per la commissione dei giudici popolari (Lavinia Decortes e Gabriele Onida) e nominati insieme al sindaco i rappresentanti per la Fondazione Gramsci: Francesco Simbula e Gabriele Onida.

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