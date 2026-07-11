Incendi nell’Oristanese: in volo elicotteri, Super Puma e CanadairSquadre di terra e mezzi aerei in azione per domare le fiamme nelle campagne di Morgongiori e Narbolia
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Ancora fiamme nell’Isola. Nella mattinata di sabato il Corpo Forestale è intervenuto su due incendi, uno nelle campagne del Comune di Narbolia, nella zona di Su Zippiri, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu.
Ancora più preoccupante e impegnativo un secondo incendio divampato nell’agro del Comune di Morgongiori, in località Is Benas. In questo caso sono intervenuti due elicotteri, tra cui il Super Puma. Chiesto anche l’intervento di altri due elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi di Fenosu e Iglesias. È stato chiesto anche l'intervento di un Canadair.
(Unioneonline)