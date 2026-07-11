A Soddì si punta a sistemare la piazzetta al centro del paese e a realizzare un piccolo parco giochi.

A disposizione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Mascia 110mila euro stanziati dal bilancio proprio per la riqualificazione della piazza dei “giardinetti”, tra le vie Torino e Funtana.

“Questo è un punto centrale del paese e abbiamo ritenuto necessario riqualificarlo anche perché da diverso tempo non ero oggetto di manutenzione”, spiega il sindaco. E aggiunge: “Esiste un altro parco giochi, ma è alla periferia del paese. Questo, dove in passato c’erano già dei giochi, è sicuramente più agevole per essere frequentato dai bambini e dalle famiglie”.

Oltre alla sistemazione di nuovi giochi per i bambini e dei tappetini gommati, i lavori prevedono la sistemazione della piazzetta e della ringhiera. “Contiamo entro l’estate di appaltare i lavori e di vederli realizzati”, conclude il primo cittadino.

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