Scano Montiferro, Giovanni Rosa compie 100 anni festeggiato dai tre figli, nipoti e pronipotiIn paese un nuovo centenario
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Gode di una splendida forma Ti’ Zuanne Rosa di Scano, allo scoccare dei suoi 100 anni. La testa è lucida e ha una particolare loquacità, confrontandosi quotidianamente con i figli e nipoti.
Il Montiferru segna ancora un traguardo di longevità: un altro nonnino che raggiunge il secolo di vita. Giovanni Rosa lo scorso giovedì 9 luglio ha festeggiato con le coccole e l'amore dei suoi figli Giampaolo, Giuseppe e Speranza, dei suoi sette nipoti e due pronipoti.
Ti’ Zuanne risiede ancora nella sua casa a Scano, accudito e assistito amorevolmente dai figli. Nella sua lunga vita tanti momenti di felicità ma anche tanto impegno e sacrificio per allevare la famiglia, condivisi con la sua metà del cuore, la moglie Giovanna Maria Arca mancata solo qualche anno fa a 97 anni.
Dopo anni di duro lavoro in una fabbrica tedesca, rientrò a Scano negli anni 70’, dedicandosi alla coltivazione dei campi e degli orti. L’elisir di lunga vita è ancora un mistero ancestrale, ma un buon patrimonio genetico e una alimentazione sana e genuina gli hanno regalato cento primavere.
Il sindaco Antoni Flore Motzo e l’amministrazione gli ha regalato un orologio e formulato gli auguri per il prestigioso anniversario e una dedica speciale: «Una vita così lunga e così bella è un dono per tutta la nostra comunità. Vivere è un viaggio meraviglioso e Ti’ Zuanne ne è l’esempio e l’immagine. Auguri alla sua famiglia».