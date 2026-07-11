Prosegue la lotta alle zanzare a Oristano. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio è in programma un nuovo intervento di disinfestazione adulticida che coinvolgerà numerose aree della città, dai plessi scolastici alle strutture sanitarie, passando per parchi, piazze e quartieri. Il trattamento, richiesto dal Comune e disposto dalla Provincia di Oristano, prenderà il via alle 00.01.

Le operazioni interesseranno i nidi d’infanzia di via Satta e via Libeccio, la scuola dell’infanzia di via Lanusei, l’asilo nido e la scuola materna di via Campania, la ludoteca di San Nicola, il liceo scientifico e il Campo Coni. La disinfestazione sarà effettuata anche all’ospedale, all’hospice e al cimitero, oltre che nelle aree verdi di via Bellini, via Palestrina, via Antioco Casula, via Solferino, via Laconi e via Brianza. Coinvolte inoltre piazza Martiri delle Foibe, piazza Manno e i quartieri di San Nicola e Torangius.

L’intervento sarà eseguito dalla ditta Nuova Prima. Durante il trattamento si raccomanda di non sostare nelle vicinanze del mezzo operativo, tenere chiuse porte e finestre, coprire o svuotare ciotole e abbeveratoi degli animali domestici, non lasciare panni stesi all’aperto e lavare accuratamente frutta e verdura raccolte negli orti. Gli eventuali prodotti esposti non dovranno essere consumati per almeno sei giorni.

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