L’allerta arancione era stata diramata anche per oggi. E puntuale nel primo pomeriggio di una domenica caldissima, le fiamme sono divampate alla periferia di Cabras e anche a Bosa, dove al momento si rende necessaria anche l’evacuazione di alcune abitazioni.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 quando a Cabras il fuoco ha iniziato ad avanzare alla periferia del paese, nella zona del cimitero.

Sul posto sono intervenute subito le squadre del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, poi la bonifica e nel frattempo altri incendi sono stati segnalati in Planargia.

Forestale, vigili del fuoco e volontari sono intervenuti nelle campagne di Bosa in località Coronedu, in volo anche due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa, Anela e il Superpuma di Oristano, due canadair da Olbia. Evacuate alcune case. La situazione è in continua evoluzione.

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