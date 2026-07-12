Un elicottero leggero e un SuperPuma. Ma è necessario anche l’intervento di due Canadair per far fronte all’incendio scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Bosa, in località Coronedu. 

Le difficili operazioni d spegnimento sono coordinate dal responsabile della stazione del Corpo forestale di Bosa. 

Un altro rogo sta impegnando la macchina dell’antincendio regionale a Villamar, in località Lacu Su Forraxi: anche qui le squadre a terra sono supportate da un elicottero decollato da Villasalto. 

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