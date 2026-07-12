Perdita sulla condotta della diga di Pintus, allarme per otto comuniLa tubazione alimenta Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana, Usellus, Escovedu, Albagiara e Gonnosnò
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L’acqua fuoriesce con forza dalla condotta principale della diga di Pintus e si disperde lungo il versante. La fotografia arrivata da Zerfaliu documenta una perdita che interessa una delle infrastrutture strategiche della rete idrica dell’Oristanese, da cui dipende l’approvvigionamento di otto comuni.
La tubazione alimenta infatti Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana, Usellus, Escovedu, Albagiara e Gonnosnò. Un eventuale cedimento potrebbe avere ripercussioni sulla continuità del servizio proprio nel periodo di maggiore richiesta idrica, quando le elevate temperature fanno aumentare sensibilmente i consumi.
Il personale della diga ha segnalato il problema ad Abbanoa quindici giorni fa. Secondo quanto viene riferito, però, il gestore non sarebbe ancora intervenuto per riparare la perdita, che continuerebbe a disperdere acqua.
Con il passare dei giorni cresce così la preoccupazione per le condizioni della condotta. La fuoriuscita interessa una delle principali arterie del sistema idrico del territorio e resta ora da capire quando verrà eseguito l’intervento di riparazione, prima che il guasto possa estendersi e compromettere la funzionalità dell’infrastruttura.