L'ultima croce è di poche settimane fa. Ma l’elenco degli incidenti è lungo. Ora però il Comune di Riola Sardo dice basta. L’amministrazione comunale riuscirà a realizzare una rotonda in via Umberto, strada molto pericolosa che fa parte della statale 292.

Un’opera attesa da sempre, che darà una maggiore garanzia in termini di sicurezza, soprattutto nei periodi con alti volumi di traffico gestendo e moderando velocità e flusso. Tutto questo sarà possibile grazie ad un finanziamento di 430mila euro: 300mila sono fondi regionali mentre 130mila arrivano dalle casse del bilancio comunale.

La richiesta delle risorse è stata avanzata a settembre, pochi giorni fa è arrivata la comunicazione dell'avvenuto finanziamento. La realizzazione della rotatoria è stata inserita nel primo stralcio di lavorazioni che interessano la riqualificazione di via Umberto e comprenderà anche la realizzazione di nuovi marciapiedi.

«L'intervento va nell’ottica della messa in sicurezza del tratto della strada statale 292 che attraversa il nostro paese - spiega il primo cittadino Lorenzo Pinna - Una volontà politica, già scritta nel nostro programma, di rendere più sicura e più bella la nostra via principale».

Ora inizieranno le pratiche per inserire i 300mila euro della Regione in una nuova variazione di bilancio, poi sarà indetta la gara d’appalto per poi affidare i lavori. L'opera dovrebbe essere terminata entro l'estate 2026. Pinna ricorda poi anche gli altri interventi che sono stati già eseguito: «Poco tempo fa sono stati posizionati i segnalatori luminosi nei pressi degli attraversamenti pedonali, i dissuasori per la velocità e gli attraversamenti pedonali rialzati in via Roma e via Montessori. Stiamo lavorando ogni giorno affinché la nostra Riola cambi volto. Questo è il nostro impegno e dovere».

Ma non mancano le polemiche. Durante l'ultimo Consiglio comunale il gruppo di minoranza Arriora guidato dalla consigliera Irene Erdas si è astenuto nel votare la delibera di variazione di bilancio di previsione per inserire le somme trasferite dalla Regione per la riqualificazione e messa in sicurezza di via Umberto. «La rotatoria di accesso a Riola Sardo - scrive in una nota il gruppo - non è frutto del lavoro dell’attuale amministrazione. Quel progetto esisteva già, ma all’epoca non fu realizzato per i vincoli del Patto di stabilità».

Immediata la replica del primo cittadino Pinna: «A quanto pare la minoranza sempre attenta e vigile nel controllo degli atti amministrativi, ha omesso giusto un particolare: il bando è di maggio 2025, poi è stato fatto il progetto entro agosto ed è stato finanziato a novembre. Bastava leggere e non far finta di nulla».

© Riproduzione riservata