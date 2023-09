Nel sito della ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti porta a porta vengono indicati anche i giorni e gli orari di apertura dell’ecocentro. Ma si legge anche che il servizio è a disposizione di tutti gli utenti regolarmente iscritti alla tassa sui rifiuti che abbiano necessità di conferire rifiuti non pericolosi, di provenienza domestica e non domestica. Tutto giusto, se però il servizio fosse attivo.

A Riola l’ecocentro non è mai entrato in funzione. Sulla strada provinciale 292, direzione Cuglieri, per ora c’è un’incompiuta nonostante i soldi stanziati più di dieci anni fa dalla Regione: 101mila euro. Più altri 40mila euro un paio di anni fa. I lavori per realizzare la struttura sono partiti nel 2020. All’epoca qualcuno però non aveva gradito e una notte in strada erano apparse le scritte “No all’ecocentro”. I lavori si fermarono poco dopo. Per poi riprendere alcuni mesi fa. Ora altro stop. L’unico servizio attivo, oltre il porta a porta, è quello del ritiro degli ingombranti e rifiuti speciali.

Sulla mancata apertura dell'ecocentro la minoranza ha chiesto spiegazioni in Consiglio comunale più volte, sia con un’interrogazione ma anche verbalmente durante l'approvazione del bilancio. «La maggioranza alla prima interrogazione presentata a ottobre scorso ha risposto che l’ecocentro avrebbe aperto le porte a giugno - commenta la consigliera Irene Erdas - Pochi giorni fa, visto che ormai siamo a metà settembre, abbiamo chiesto altre delucidazioni. La risposta è stata che l’ecocentro sarà attivo forse a dicembre. Intanto però noi, dopo aver fatto accesso agli atti sul capitolato che riguarda la raccolta differenziata, non escludiamo di inviare un esposto alla procura. Vogliamo capire ad esempio se nel pagamento della Tari è compreso anche l’utilizzo dell'ecocentro che ancora non è attivo».

Il sindaco Lorenzo Pinna: «Purtroppo il personale in servizio all’Ufficio Tecnico è ridotto all’osso. Abbiamo solo un ingegnere, ecco perché tanti progetti subiscono ritardi. Per quanto riguarda l’ecocentro entro l’anno appaltiamo l’ultima tranche dei lavori. Manca solo il pavimento».

© Riproduzione riservata