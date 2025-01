Manca solo il verbale di collaudo del pozzo da parte della Provincia di Oristano, solo dopo l'ecocentro comunale potrà essere finalmente aperto. L’annuncio arriva dal sindaco Lorenzo Pinna: «Stiamo aspettando questo documento da dicembre, una volta che arriverà ai nostri uffici l’iter sarà concluso. A quel punto potremo portare in Consiglio il regolamento per l’approvazione. L’ultimo atto sarà lo spostamento dei comparatori che si trovano a ridosso del campo sportivo».

Gestirà l’ecocentro che si trova lungo la strada provinciale 292, direzione Cuglieri, la Effe Ambiente che a Riola Sardo si occupa del ritiro dei rifiuti porta a porta. I soldi per la realizzazione sono stati stanziati 11 anni fa dalla Regione: in tutto 101 mila euro. Più altri 40 mila euro un paio di anni fa.

I lavori per realizzare la struttura sono partiti nel 2020 quando era sindaco Maura Saba. All’epoca qualcuno però non aveva gradito l’idea del Comune e una notte in strada erano apparse le scritte “No all’ecocentro”. I lavori si fermarono poco dopo. Per poi riprendere lo scorso anno. Sulla mancata apertura dell'ecocentro la minoranza in quattro anni ha chiesto spiegazioni più volte in Consiglio comunale, sia con interrogazioni ma anche verbalmente durante le approvazioni del bilancio.

