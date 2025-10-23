Sarà un’occasione per vivere il paesaggio, conoscere la cultura dell’olio e condividere il piacere di camminare insieme nella natura.

Anche Riola Sardo, “Città dell’olio” da diversi anni, aderisce alla "Camminata tra gli olivi" giunta alla sua IX edizione. L’appuntamento è per il 26 ottobre. Il ritrovo è alle 9 all’ex zona artigianale, lungo la strada Cuccuru Mannu. Poi si parte verso un itinerario di circa otto chilometri per un totale di due ore.

Alle 11 una sosta con degustazione e approfondimenti sui benefici dell’olio extravergine. Alle 13 un pranzo gratuito, il rientro è previsto alle 15. Il tema di quest'anno è la pace. L’invito per i Comuni aderenti è quello infatti di a mettere a dimora un nuovo ulivo, simbolo di fraternità tra i popoli. Per avere informazioni è possibile chiamare il numero 3471943381.

