Un divieto da record: l'ordinanza che vietava di farsi il bagno in un tratto del Sinis è durata infatti appena un giorno. Ora dunque sì alle nuotate e ai tuffi. Il Comune di Cabras il 18 luglio ha vietato la balneazione nel tratto di mare compreso tra la località “Su Zinnibiri” e Mimoni. Questo dopo che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna aveva comunicato all'amministrazione di aver rilevato, attraverso dei campionamenti effettuati lo scorso 15 luglio, valori fuori norma a causa della presenza del batterio Escherichia Coli. Pericoloso per i bagnanti se ingerito. Le seconde analisi effettuate ierihanno evidenziato invece che i parametri sono risultati nella norma. Ecco perché il sindaco di Cabras Andrea Abis ha immediatamente revocato l’ordinanza precedente. Tranquillizzando quindi tutti i bagnanti che amano trascorrere le ferie proprio in quel tratto.

