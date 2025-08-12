Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, all'indomani della nomination commenta con soddisfazione la scelta unitaria e unanime del centrodestra civico e sardista alla guida della Provincia di Oristano. «Accolgo questa candidatura con senso di responsabilità e con l’impegno di dare risposte concrete al territorio – afferma – la forza di questa proposta sta nella compattezza della coalizione».

Pireddu ringrazia gli amministratori del partito per il sostegno, sottolineando il contributo alla condivisione con le altre forze politiche. Un passaggio particolare è riservato al sindaco di Terralba Sandro Pili, «per l’alto senso delle istituzioni e lo spirito di squadra dimostrati nel compiere un passo di lato e sostenere convintamente la mia candidatura. La mia candidatura nasce dal territorio e per il territorio – aggiunge – nei prossimi giorni visiterò i Comuni per ascoltare e costruire una visione strategica di lungo periodo».

Intanto si lavora alle liste, che potrebbero essere due. Tra i nomi ufficiosi in campo, il vicesindaco di Terralba Andrea Grussu (FdI), il vicesindaco di Bosa Federico Ledda e il consigliere di Oristano Gian Michele Guiso (FI), il sindaco di Zeddiani Claudio Pinna (Riformatori), il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus (Ps'd'Az), il consigliere di Oristano Antonio Iatalese (Udc), il consigliere di Arborea Marco Pinna (Lega), il sindaco di Usellus Fabrizio Cao (Sardegna 2020). Tra le amministratrici in corsa ci sarebbero la consigliera di Cabras Fenisia Erdas e la sindaca di Pau Alessia Valente.

