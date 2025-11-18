I consiglieri provinciali del Campo Largo, Renzo Ponti, Laura Celletti, Angelo Masala e Federica Piras, hanno presentato una proposta di modifica al regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Oristano, con l'obiettivo di rendere gratuite le procedure di gara per i Comuni e per gli istituti scolastici del territorio.

Secondo i proponenti è necessario intervenire sulle delibere che avevano approvato il regolamento e definito tariffe e convenzioni per gli enti terzi. L'attuale sistema tariffario limiterebbe l'efficacia della Centrale Unica di Committenza, incoraggiando soprattutto i piccoli Comuni non qualificati, che faticano a sostenere i costi.

«La Sua deve diventare un vero strumento di supporto agli enti del territorio – evidenziano i consiglieri - e non un costo aggiuntivo che rischia di disincentivarne l'utilizzo. Rendere gratuito il servizio significa snellire le procedure, accelerare gli investimenti e sostenere gli enti più piccoli, i cui bilanci sono sempre più compressi dai tagli statali».

La modifica proposta riscrive l'articolo 14 del regolamento, prevedendo l'esonero dal pagamento delle tariffe per tutte le procedure delegate dai Comuni e dalle scuole della provincia. I consiglieri sottolineano inoltre la necessità di investimenti organizzativi e potenziamento del personale.

