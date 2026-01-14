La Provincia di Oristano compie un passo significativo verso una pubblica amministrazione più trasparente, accessibile e orientata ai bisogni della comunità. L’Ente ha infatti approvato la nuova Carta dei Servizi, documento che definisce in modo chiaro gli standard qualitativi dei servizi provinciali e gli strumenti a disposizione di cittadini e imprese per conoscerli, valutarli e far valere i propri diritti.

La Carta rappresenta un impegno formale dell’amministrazione al rispetto di criteri verificabili di qualità, in linea con la normativa nazionale e con le politiche di miglioramento continuo adottate dall’Ente. Al suo interno vengono illustrati i principi che guidano l’azione amministrativa, le modalità di erogazione dei servizi, gli standard attesi, i sistemi di tutela dell’utenza e le procedure per rilevare la soddisfazione dei cittadini.

Il documento è stato integrato nel sito istituzionale della Provincia, recentemente aggiornato per garantire maggiore accessibilità e semplicità di consultazione. L’intero lavoro è stato realizzato nel rispetto delle Linee guida AgID, che stabiliscono i requisiti di trasparenza, usabilità e interoperabilità dei portali della pubblica amministrazione.

«Con la nuova Carta dei Servizi e il sito dell’Ente aggiornato — sottolinea il presidente Paolo Pireddu — vogliamo rafforzare il patto di fiducia con i cittadini, offrendo strumenti chiari, trasparenti e facilmente accessibili per conoscere i servizi dell’Ente e valutarne la qualità. È un passo concreto verso una pubblica amministrazione più vicina alle persone e al territorio».

Il Presidente annuncia anche un ulteriore avanzamento previsto nei prossimi mesi: «Entro quest’anno avvieremo un percorso di completa digitalizzazione dei servizi, con accesso tramite Spid o Cie. L’obiettivo è semplificare l’interazione dei cittadini e delle imprese con la Provincia e garantire una fruibilità sempre più rapida, intuitiva e completa delle informazioni e delle procedure online».

La nuova Carta dei Servizi è consultabile sul sito istituzionale www.provincia.or.it, dove gli utenti possono trovare tutte le informazioni aggiornate sui servizi provinciali e sulle modalità di accesso.

