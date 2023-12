Ripartiranno nelle prossime settimane i corsi gratuiti della Scuola Civica di Musica di Morgongiori.

È stato pubblicata, infatti, nei giorni scorsi, l’offerta formativa della scuola, che ha come ente capofila il Comune di Morgongiori. Per l’anno scolastico 2023/2024 i corsi, gratuiti per i cittadini dei Comuni interessati (oltre a Morgongiori sono presenti anche Arborea, Palmas Arborea, Siamanna e Villasor), riguarderanno i laboratori individuali e di gruppo di canto (moderno, coro e solfeggio, individuale), chitarra (classica, moderna ed elettrica) e tastiera/pianoforte.

Attività che non hanno limiti di età, mentre le lezioni saranno finalizzate all’apprendimento dei primi rudimenti dell’arte musicale o all’approfondimento di conoscenze già acquisite. Le lezioni dovrebbero svolgersi nel periodo tra gennaio e giugno.

Per partecipare, si dovranno presentare le domande all’Ufficio Protocollo o a quello dei Servizi Sociali del Comune entro il 19 gennaio. Istanze che potranno essere inviate anche via e-mail agli indirizzi protocollo@comune.morgongiori.or.it o serviziosociale@comune.morgongiori.or.it.

«Puntiamo a migliorarci negli anni – commenta il sindaco Paolo Pistis – aprendo anche la partecipazione ai Comuni limitrofi. Sono occasioni create nella zona della Marmilla».

