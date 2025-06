Per tre giorni saranno azzerate le differenze tra persone e celebrato lo sport come inclusione. Il 27, 28 e 29 giugno la borgata di San Giovanni di Sinis sarà la meta di numerosi sportivi, tutti impegnati in tante discipline in occasione dell'evento Power of Sport organizzato dal Gruppo Sea Scout, realtà che in provincia da tempo si occupa di inserimento sociale, e sviluppo delle autonomie anche attraverso lo sport.

Sarà la traversata “Nuotiamo Insieme” ad aprire ufficialmente la tre giorni. La partenza è prevista dalla spiaggia di Torregrande alle 10 all'altezza di Villa Baldino. Chiunque può iscriversi, se tratta di una staffetta, perciò ciascuno può percorrere pochi o tanti metri o percorrere per intero i 7 km all'interno del Golfo di Oristano. Alle 18:30, a San Giovanni, si terrà il convegno “Come se fosse normale”. Durante la serata si parlerà di Sibling, fratelli e sorelle di persone con disabilità. Si affronteranno anche temi di grande importanza sociale con Alfio Uda, presidente di Sardegna Accessibile. Dal 27 al 29 giugno, nella Pratza 'e is Ballusu, il villaggio di Power of Sport sarà animato da numerose attività: tennis tavolo, pallamano, skymano, rugby, baskin, vortex e lancio del peso. Non mancheranno esperienze ad alto tasso di adrenalina, come il cross elettrico e il volo in ParaTandemFly insieme a Enrico Tiana, oltre a immersioni subacquee accompagnate. Domenica 30 giugno, Power of Sport ospita la prima, e unica tappa sarda, del Campionato Italiano di Nuoto promosso dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. Riccardo La Porta, Fondatore Sea Scout. «Ogni edizione di Power of Sport è una ricarica di energia, non solo per i nostri atleti ma anche per chi lavora dietro le quinte. È un progetto ambizioso, nato per mettere in luce la forza dello sport e il valore della diversità che rende unica ogni persona. Inclusione e inclusività non sono semplici parole, ma i pilastri su cui si fonda l'intera manifestazione. Siamo orgogliosi di promuovere questi valori in modo tangibile, attraverso eventi di alto profilo e la partecipazione di ospiti di grande rilievo».

