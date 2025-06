Al via a Ghilarza le attività estive per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Le famiglie hanno tempo sino al 25 giugno per presentare la domanda di iscrizione in Comune. Si inizia il primo luglio con una gita al parco avventura di Nurachi. “Si tratta di una giornata all’insegna dell’avventura tra percorsi sospesi, ponti traballanti e sfide tra gli alberi immersi nella natura”, spiegano dal Comune. Dal 3 luglio per una durata di tre incontri, saranno proposte delle attività sportive. Il 3 e 4 luglio, ed ancora il 28 e il 29 agosto, saranno proposte ai partecipanti delle escursioni notturne alla scoperta della natura sotto le stelle, tra silenzi, suoni del bosco e atmosfere da sogno. Il 22 luglio ancora una gita fuori porta. Sarà infatti proposta un’arrampicata al parco di Sant’Antonio in territorio di Macomer. Il 18 luglio e poi ancora il 5 agosto sarà infine proposta una giornata al parco acquatico Blufan a Sarroch. Il programma per l’estate messo a punto dal Comune in collaborazione con la coop Ada, si concluderà il 29 agosto. Previste delle quote di contribuzione per le varie attività. Eventuali giovani non residenti a Ghilarza pagheranno la quota per intero.

© Riproduzione riservata