No secco al parco eolico a Paulilatino. L’ha ribadito ieri notte il sindaco Domenico Gallus nella riunione convocata nella piazza accanto al Municipio per illustrare alla popolazione in che cosa consisteva il progetto che si vorrebbe attuare a Paulilatino. E per l’occasione nel paese del Guilcier sono arrivate persone da ogni angolo di Sardegna, espressione dei Comitati che da tempo si stanno mobilitando per metter in sicurezza l’Isola e il suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale dall’assalto delle multinazionali, Tanti gli interventi che si sono susseguiti in quasi due ore di riunione.

E la preoccupazione a Paulilatino è ancora più forte data la vicinanza con il sito archeologico di Santa Cristina, meta di turisti da tutto il mondo e candidato a diventare patrimonio dell’Unesco. Una delle cinque pale che si vorrebbero installare nel territorio di Paulilatino disterebbe infatti due chilometri e 200 metri dal pozzo sacro di Santa Cristina. E proprio qui, nelle prossime settimane, si vorrebbe svolgere un sit-in per manifestare le ragioni del no e mettere in sicurezza un patrimonio di inestimabile valore.

© Riproduzione riservata