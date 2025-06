Il conto alla rovescia ora può partire: le attività artigianali del paese presto potranno trovare ospitalità nell'ex tabacchificio di Arborea.

Il Comune ha ottenuto un nuovo finanziamento per terminare la ristrutturazione, il recupero e la valorizzazione dello storico immobile.

«A seguito di partecipazione all'avviso pubblico per un bando della Regione destinato all'infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane, Arborea è risultata beneficiaria di un finanziamento pari a 300mila euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 16 mila euro - spiega la sindaca Manuela Pintus - grazie al quale potranno essere realizzate le opere per il recupero del corpo centrale dell'edificio, che consentiranno di ultimare la lunga e faticosa opera di recupero dopo un lungo periodo di abbandono dello storico sito».

L'iter è iniziato nel 2018 con l'acquisizione dalla Regione dell'immobile. Successivamente è stato portato a termine il primo lotto di lavori, il corpo a sinistra, se si osserva dal piazzale di ingresso, per il recupero e la riqualificazione con finanziamento dell'assessorato Regionale all'Industria ottenuto nel 2020 e relativo cofinanziamento del Comune.

Un anno più tardi, nel 2021, l'amministrazione comunale ha ottenuto un secondo finanziamento per la progettazione ei lavori sul secondo lotto (corpo a destra). La progettazione è conclusa e ora grazie alle nuove risorse potranno essere affidati gli ultimi interventi.

«L'immobile, interamente ristrutturato, bonificato dal cemento amianto, dotato di pannelli fotovoltaici, di approvvigionamento idrico e degli scarichi fognari, una volta termina le opere - spiega ancora Pintus - sarà restituito alla comunità per dare respiro agli operatori e alle imprese artigianali, in linea con la destinazione d'uso dell'area e con le finalità dei bandi regionali di finanziamento. È doveroso ringraziare gli uffici che si sono adoperati fino a oggi per arrivare a questo punto».

