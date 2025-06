Un premio per gli studenti che si sono distinti per merito, con l'obiettivo di incentivare l'impegno nello studio. La novità è che per la prima volta non verrà preso in considerazione l'Isee, lo stato economico della famiglia dei ragazzi. L'iniziativa è del Comune di Nurachi che mette a disposizione 15 assegni da 150 euro ciascuno per gli studenti delle scuole medie e altrettanti ma da 250 euro ciascuno per gli studenti delle scuole superiori. Sono ammessi a partecipare alla graduatoria i ragazzi residenti a Nurachi e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, presso l'Istituto comprensivo di cui fa parte il plesso di Nurachi e gli studenti residenti a Nurachi iscritti nelle scuole pubbliche frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria il voto finale non deve essere inferiore a sette. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado invece la votazione finale dell'esame di stato non deve essere inferiore a 80. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Non sono ammessi a partecipare alla graduatoria gli studenti che hanno ripetuto la stessa classe in più anni scolastici, che hanno debito formativo e con più di 20 anni. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o brse di studio.

