Attimi di paura questa sera intorno alle 20 sulla Statale 131, all’altezza del chilometro 78, direzione Cagliari, nei pressi dello svincolo per Marrubiu. Un’auto, una Ford Fiesta, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco. È successo tutto in pochi attimi.

Il conducente, visto il fumo che veniva fuori dal motore, si è immediatamente fermato permettendo ai passeggeri di scendere dal veicolo poco prima che venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco.

Durante le operazioni di spegnimento dell’auto e la messa in sicurezza si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione stradale in direzione sud. Ma anche qualche rallentamento in direzione nord a causa dei curiosi che si fermavano per capire cosa stesse succedendo. Per il conducente e i passeggeri nessun danno, se non tanto spavento. L’auto invece è stata completamente distrutta.

