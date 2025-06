Si sono avvicinato alla costa con uno yacht, poi hanno trasbordato a terra sedie, tavolo, ombrellone e altri arredi di conforto. E si sono appropriati di Cala Goloritzè, la paradisiaca spiaggia della costa di Baunei.

Ma non si può fare.

«Cala Goloritzé è un patrimonio di tutti, ma non si presta, non la ‘prestiamo’, in via esclusiva ai privati senza che ci sia un interesse pubblico sotteso», fanno sapere dall’amministrazione del Comune ogliastrino, «ci auguriamo che situazioni come queste - dove l’equipaggio di uno yacht questa mattina ha occupato la spiaggia, poi subito sgomberata non appena sono arrivati i nostri vigilanti - non si verifichino nuovamente».

(Unioneonline/E.Fr.)

