Si rinnovano, a Pompu, i festeggiamenti in onore dei Santa Maria. L’organizzazione è a cura del comitato della festa, con il sostegno di Pro loco e Comune. In programma quattro giorni di festa, attesa da tutta la piccola comunità.

Il via sabato 6 settembre, alle 21.30, con il trio di liscio, latino americano e ballo sardo curato da Marcello e Giordana; alle 23.30 chiudono “Dj Simon” con le sue ballerine e Dj Sasso nella locanda del comitato. Domenica 7 settembre, alle 18.30, la partita fra scapoli e ammogliati e alle 22.30 lo spettacolo degli Armonia Sarda. Dopo la mezzanotte il dj set di Fabio Casu.

Lunedì 8 settembre, alle 10.30, la processione del Simulacro e la Messa solenne. In serata, alle 22.30, “Experience by Time Out”, lo show ufficiale riconosciuto da Max Pezzali e, a seguire, dj Fabio Casu. Martedì 9 settembre, chiudono alle 10.30 processione e messa.

© Riproduzione riservata