Pompu, al via le manifestazioni di interesse per un immobile del ComuneLa struttura, che comprende anche un’area esterna, si trova all’ingresso del paese
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Il Comune di Pompu ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la stipula di un contratto di locazione di un immobile di proprietà comunale ad uso commerciale. La struttura, che comprende anche un’area pertinenziale esterna, si trova in via Regina Elena, all’ingresso del paese. Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, attraverso il modulo predisposto dal Comune, entro il 30 aprile. La trasmissione dovrà avvenire tramite PEC (indirizzo comune.pompu@legalmail.it). Per informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’ente.