Domani 9 novembre ci sarà anche Pina Marcis, 73 anni di Abbasanta, tra i concorrenti del programma di Benedetta Rossi “Ricette d’Italia” in onda sul Real Time alle 20.20.

Tema della gara culinaria che vedrà in sfida quattro concorrenti sarà il pomodoro. Pina Marcis l’ha interpretato con una ricetta della tradizione sarda, ma sapere di più sulla puntata, registrata lo scorso settembre, è impossibile. Si dovrà attendere di vederla in tv per sapere come è andata finir.

Intanto Pina Marcis commenta: «È stata una bella esperienza, mi sono divertita e ho avuto modo di confrontarmi con i miei compagni d’avventura». Quella per la cucina per Pina Marcis è una vera passione, nata sin da bambina seguendo la mamma e la nonna. Poi circa sette anni fa questa passione si è trasformata per caso in qualcosa di più.

Con “La cucina di Pippi” è sui social, dove condivide le proprie ricette, posta video e foto. Ad oggi oltre 35mila followers su Instagram, un sito Internet e nell’ultimo anno ha aperto anche un canale You Tube. Recentemente è stata ospite in Svizzera del circolo “Nuraghe”, dove ha proposto un laboratorio sui dolci tipici sardi. Ora la nuova sfida nel programma di Benedetta Rossi dove, in caso di vittoria, si ha la possibilità di vedere la propria ricetta pubblicata nel libro Ricette d’Italia. E Abbasanta e non solo incrociano le dita per Pina e la sua cucina.

© Riproduzione riservata