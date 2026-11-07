Una piazza trasformata in biblioteca a cielo aperto. Domani, domenica 8 novembre, a partire dalle 10, Arborea ospiterà la sua manifestazione per #ioleggoperché, l’iniziativa dell’Associazione Italiana Editori che fino a domenica 15 novembre, in tutta Italia, invita i cittadini ad acquistare e donare libri alle biblioteche scolastiche.

L’obiettivo della giornata arborense è sensibilizzare la popolazione e proporre l’acquisto di libri per il nido e per le scuole del paese. L’appuntamento è il punto d’arrivo di una settimana di lavoro. Nelle scuole l’evento è stato presentato agli alunni, invitati a partecipare come lettori e a indicare i loro libri preferiti. In biblioteca sono stati preparati i materiali e sono state organizzate le prove di lettura ad alta voce con il microfono, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 18, per permettere ai giovani lettori di arrivare in piazza ben preparati.

«Abbiamo voluto una giornata aperta a tutti, in cui la lettura esce dalle aule e dalla biblioteca e va incontro alle persone», spiega Rita Consolo, del gruppo “Lettura che passione”, organizzatore dell'evento con il patrocinio del Comune di Arborea.

«Vedere i ragazzi che si preparano per leggere ad alta voce la loro pagina preferita è già un risultato importante. Il nostro invito alla comunità è di venire in piazza, fermarsi un momento e scegliere un libro da donare ai bambini del nido e agli studenti delle nostre scuole».

La piazza sarà articolata in nove spazi. Il primo, “Ti leggo la mia pagina preferita”, è riservato ai ragazzi ma aperto a tutti: sono loro i protagonisti, dopo le prove svolte in biblioteca nei pomeriggi del 5, 6 e 7 novembre. Seguirà il Kamishibai, il teatro di carta giapponese, con “Ti racconto una storia”, mentre il cruciverba in piazza metterà alla prova l’ingegno dei passanti. Spazio anche alla memoria con “Ti racconto una storia: la nonna si racconta”, dedicato al racconto tra generazioni. Largo poi alla poesia. “Se mi doni una parola, ti regalo una poesia” inviterà i passanti a scegliere un termine per riceverne in cambio dei versi, mentre il laboratorio “Ogni pensiero diventa poesia” sarà dedicato a chi vuole mettersi alla prova con la scrittura.

La libreria di Ghilarza porterà in piazza i suoi volumi in vendita, così che chi lo desidera potrà acquistare subito un libro da donare. A chiudere il percorso, l’angolo “Libri per tutti”, con testi in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), audiolibri e volumi ad alta leggibilità presi in prestito dalla biblioteca, pensato perché nessuno resti escluso dal piacere della lettura.

«Il programma coinvolge davvero tutte le età: i ragazzi che leggono, i nonni che raccontano, i più piccoli a cui sono destinati i libri», aggiunge Consolo. «È questo il senso di una comunità che cresce attraverso la lettura». Arborea si inserisce in una mobilitazione nazionale che quest’anno, per la prima volta, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e coinvolge 4.135 librerie, 30.610 scuole e, per la prima volta su scala nazionale, 4.004 nidi. Domani, in piazza ad Arborea, un’occasione concreta per fare comunità attraverso la lettura.

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