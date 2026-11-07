Un intervento tempestivo ha permesso di sventare un tentativo di rapina ai danni di una donna anziana ieri sera a Bosa.

Protagonista dell'episodio, Antonio Francesco Mocci, un militare del quinto reggimento genio guastatori della Brigata Sassari, che, mentre faceva rientro a casa al termine del servizio, ha notato un giovane di 18 anni, con il volto travisato da un passamontagna, che stava minacciando l'anziana con un coltello.

Il militare è intervenuto in soccorso della donna, riuscendo a mettere in fuga l'aggressore. Dopo aver prestato assistenza alla vittima ha allertato i carabinieri fornendo importanti informazioni per rintracciare e arrestare il presunto responsabile.

(Unioneonline/A.D.)

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