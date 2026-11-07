Tentata rapina a Bosa, anziana salvata da un militare della Brigata Sassari fuori servizioLa donna era stata minacciata con un coltello da un 18enne
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Un intervento tempestivo ha permesso di sventare un tentativo di rapina ai danni di una donna anziana ieri sera a Bosa.
Protagonista dell'episodio, Antonio Francesco Mocci, un militare del quinto reggimento genio guastatori della Brigata Sassari, che, mentre faceva rientro a casa al termine del servizio, ha notato un giovane di 18 anni, con il volto travisato da un passamontagna, che stava minacciando l'anziana con un coltello.
Il militare è intervenuto in soccorso della donna, riuscendo a mettere in fuga l'aggressore. Dopo aver prestato assistenza alla vittima ha allertato i carabinieri fornendo importanti informazioni per rintracciare e arrestare il presunto responsabile.
(Unioneonline/A.D.)