Le borgate marine di S'Anea Scoada, Sa Rocca Tunda, Putzu Idu e Mandriola hanno superato il periodo delle "fosse settiche" e sono passate al sistema "moderno" da oltre un ventennio. Su Pallosu, invece, no. Qui, infatti, la rete fognaria ancora non esiste. Per sapere se e quando la “miglioria” arriverà il consigliere comunale Andrea Atzori, residente nella piccola borgata marina, ha presentato un’interrogazione al sindaco Giuseppe Vacca, eletto a giugno scorso.

«Considerato che nel 2025 il primo cittadino annunciava pubblicamente l’obiettivo e l’auspicio di realizzare l’intervento ed avviare i lavori prima dell’estate 2025, dichiarando una disponibilità finanziaria totale di 200 mila euro derivante dal bilancio comunale e precisando che i tempi sarebbero stati subordinati unicamente all’ottenimento dei pareri degli enti terzi in quanto zona vincolata - si legge documento - e ritenuto ad oggi che la rete fognaria della borgata marina di Su Pallosu non è stata ancora realizzata, chiedo quali siano le motivazioni tecnico-amministrative o finanziarie che hanno impedito il rispetto del cronoprogramma annunciato».

Ma anche «se l’Ingegnere incaricato abbia regolarmente consegnato gli elaborati progettuali affidati nel gennaio 2025 e se il Comune abbia provveduto al saldo delle relative competenze economiche. Quale sia lo stato poi dell’arte relativo all’acquisizione dei pareri vincolanti degli enti esterni». Atzori chiede «se tali pareri siano stati formalmente richiesti, se siano già pervenuti all’Ente o se vi siano prescrizioni ostative. Se i fondi stanziati siano tuttora disponibili e vincolati e quali atti e tempistiche certe l’Amministrazione intenda adottare nell’immediato futuro per bandire la gara d’appalto e giungere finalmente all’esecuzione dei lavori, ponendo fine al deficit infrastrutturale della borgata».

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