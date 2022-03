Importante svolta nelle indagini sulla morte di Tonino Porcu, pestato a sangue e ucciso durante una rapina nella sua casa di Ghilarza. Per quel fatto, avvenuto la notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi, i carabinieri hanno messo in stato di fermo, in quanto sospettati di essere i responsabili, due fratelli: Rubens e Bryan Carta, di 31 e 27 anni. Il primo avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

La vittima, 78 anni, era un allevatore in pensione. Quando è stato trovato senza vita aveva ferite al volto, alla testa, ma anche in diverse parti del corpo. I malviventi sono fuggiti portando via duemila euro che erano custoditi all'interno di una scatola.

