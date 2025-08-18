Attendeva da parecchio tempo la riqualificazione e ora finalmente è percorribile in sicurezza lo stradello montano che dalla provinciale 19 conduce alla località Badde Urbara.

Un intervento fondamentale per la rigenerazione e messa in sicurezza dell’area per un importo appaltato dei lavori di 250mila euro.

Sono state riqualificate anche le aree limitrofe, realizzate le canalette di scolo laterali per far defluire l'acqua piovana. Rigenerazione di tutta l’area per difendere il suolo da erosione e dilavamento e garantire l'accesso agevole agli automezzi della Rai e del cantiere di Forestas. Lo stradello infatti conduce all’importante sito di telecomunicazioni dove sorgono antenne e ripetitori tv e radio che diffondono il segnale in mezza Sardegna. È transitato anche dal personale di Forestas per accedere al cantiere boschivo di Pabarile.

Tutta la zona era stata percorsa dalle fiamme del grande incendio di quattro anni fa.

Il sindaco Diego Loi: «Un’opera indispensabile per assicurare l’accesso ad un’area importante, strategica per le telecomunicazioni dell’Isola e dal grande valore naturalistico».

© Riproduzione riservata