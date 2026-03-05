Acqua di nuovo non potabile a Paulilatino. Il provvedimento che ne vietava l’uso era stato revocato solo pochi giorni fa e adesso i cittadini devono rifare i conti con una situazione che nel periodo invernale si ripete più volte. In Comune il 4 marzo è arrivata una nota della ASL di Oristano, con la quale si comunica la non potabilità dell’acqua della rete idrica comunale e si propone l’utilizzo per i soli fini domestici e igiene personale vietando l’utilizzo per scopi potabili ed alimentari.

Al sindaco Domenico Gallus non è quindi rimasto altro che adottare l’ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in tutto il territorio comunale. È consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi igienici.

L’ultima ordinanza era legata all’eccessiva torbidità dell’acqua a seguito delle abbondanti piogge, problema che a Paulilatino si verifica con frequenza.

