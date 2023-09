Grande festa per la comunità di Pau in occasione della celebrazione del centesimo compleanno del concittadino Don Modestino Floris.

Alla presenza dei Vescovi Padre Roberto Carboni e Corrado Melis, dei Vescovi Emeriti Monsignor Giovanni Dettori e Monsignor Giovanni Paolo Zedda, numerosi parroci della Diocesi, e delle istituzioni locali, con in testa il Primo Cittadino Alessia Valente (oltre ai sindaci di Collinas e Ales-Zeppara, Francesco Sanna e Francesco Mereu, e il vicesindaco di Villacidro Dario Piras), si è svolta la Santa Messa, nel sagrato della Chiesa di San Giorgio Martire.

Oltre ai 100 anni, si sono festeggiati anche i 75 anni di sacerdozio di Don Modestino.

«Mi sento in questa circostanza – commenta la sindaca – di esprimere dei ringraziamenti a Don Modesto, a nome mio personale e di tutta la cittadinanza che oggi rappresento. Un grazie per aver dimostrato in ogni occasione attaccamento a questa comunità, non solo alla vostra famiglia molto numerosa, ma a tutta la comunità in ogni occasione ed ogni circostanza. Facciamo i più vivi complimenti per i prestigiosi traguardi dei 100 anni di età e dei 75 anni di sacerdozio, ed i migliori auguri affinché il Signore gli conceda ancora lunghi anni da vivere in salute e serenità nella nostra comunità».

