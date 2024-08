L’obiettivo è sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza in mare. Sabato a Torregrande, a partire dalle 10, presso la postazione di salvataggio all’altezza di via Marco Polo, l’assessorato all’Ambiente e la società nazionale di salvamento della sezione Oristano-Bosa promuovono l’iniziativa “Papà ti salvo io”.

Ai più piccini saranno proposti il gioco dell'oca e la gara dei castelli di sabbia, mentre per i bambini più grandi ci saranno giochi sull'osservanza delle regole e della sicurezza in acqua e per tutti saranno organizzate prove assistite e in sicurezza in canoa. I bagnini daranno dimostrazione delle prove di salvamento e saranno organizzate dimostrazioni delle unità cinofile e delle manovre di disostruzione pediatrica.

"Scopo dell'iniziativa è promuovere tra i giovani e i giovanissimi bagnanti una più significativa conoscenza sui pericoli connessi alla balneazione e una più sensibile ed attenta coscienza sul rispetto e la salvaguardia dell'ambiente marino” - spiega l'Assessore all'Ambiente Maria Bonaria Zedda. L’iniziativa coincide con la giornata sulla prevenzione globale dell’annegamento.

"Il tema della sicurezza in mare è fondamentale in questi mesi - osserva il Sindaco Massimiliano Sanna -. Il Comune di Oristano, integrando le risorse messe a disposizione dalla Regione con fondi del nostro bilancio, da anni nei mesi estivi assicura un servizio di salvamento articolato in più postazioni e con personale specializzato. Abbiamo sempre investito in questa attività che riteniamo fondamentale per la sicurezza dei bagnanti e che contraddistingue Torre Grande e che permette di soddisfare uno dei requisiti necessari per il conseguimento della Bandiera blu".

